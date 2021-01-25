جرحى في اشتباك حدودي جديد بين الهند والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجهت القوات الهندية والصينية الأسبوع الماضي عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى.

ووفق مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية، فإن الاشتباك وقع الأسبوع الماضي عند ممر ناكو الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، ما أسفر عن إصابات في صفوف الجيشين.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين الهند والصين على طول حدودهما البالغة 3500 كلم، من دون أن ينجم ذلك عن سقوط ضحايا منذ عقود، لكن في منتصف يونيو/حزيران الماضي أدت مواجهات على الحدود لسقوط قتلى من الطرفين ما فاقم توتر سرعان ما تم احتواؤه، وسحبت نيودلهي وبكين أوائل يوليو/تموز الماضي قواتهما من الموقع الحدودي.

ووقعت حرب خاطفة بين الصين والهند عام 1962، وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بحلحلة التوتر بين الطرفين.