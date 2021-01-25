"الجنائية الدولية" تعتقل قائدا سابقا بأفريقيا الوسطى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، إنها ألقت القبض على قائد سابق في جمهورية أفريقيا الوسطى يشتبه بارتكابه جرائم حرب.

وأضافت المحكمة، في بيان، أن "محمد سعيد" سلم نفسه للمحكمة، الأحد، وتم اعتقاله بموجب أمر قضائي صدر في السابع من يناير/كانون الثاني 2019 ويتعلق بجرائم تم ارتكابها من عام 2013.

يأتي هذا الاعتقال على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في جمهورية أفريقيا الوسطى مع اندلاع قتال بين جيش البلاد المدعوم من الأمم المتحدة والقوات الروسية والرواندية والمتمردين الذين يسعون لإلغاء انتخابات 27 ديسمبر/ كانون الأول التي أسفرت عن فوز الرئيس فوستان آركانج تواديرا.

وقال قاض بالمحكمة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن سعيد، 50 عاما ، كان مسؤولا عن ارتكاب جرائم شملت التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية.

وغرقت جمهورية أفريقيا الوسطى في أعمال عنف منذ أن استولى تحالف من المتمردين الشماليين ومعظمهم من المسلمين معروف باسم "سيليكا" على السلطة في مارس: آذار 2013. وأدى حكمهم الوحشي إلى ظهور عصابات مسيحية تسمى ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) يواجه العديد من قادتها السابقين تهما في المحكمة الجنائية الدولية.