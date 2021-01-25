شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

