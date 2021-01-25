مصر والسويد إلى ربع نهائي مونديال اليد

حجز منتخب مصر بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها بلاده بتعادله المثير مع سلوفينيا 25-25 الأحد في ختام الدور الرئيس، في حين تغلبت السويد على الاتحاد الروسي بنتيجة عريضة 34-20 ولحقت به.

ورفعت السويد رصيدها إلى 8 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة أمام مصر مع 7 نقاط. وستلتقي مصر في الدور المقبل مع الدنمارك، في حين تنتظر السويد المتأهل من كرواتيا أو قطر أو الأرجنتين.

وحصد يحيى عمر لاعب منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تألقه خلال المواجهة، بتسجيل 6 أهداف.

كان منتخب مصر قد تأهل من التمهيدي وفي رصيده نقطتان من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما حقق في الدور الرئيس الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيراً التعادل ضد سلوفينيا.

وأعرب روبرتو غارسيا باروندو عن فخره بأداء لاعبي منتخب الفراعنة والروح التي حولت الخسارة الكبيرة أمام سلوفينيا إلى تعادل في آخر ثواني المباراة والتأهل لربع النهائي.

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي: «ماذا يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جداً وأبارك للاعبين كانت مباراة صعبة للغاية لكني فخور بتحويل النتيجة».

وتابع «تأهلنا لربع النهائي وهذا أمر كبير جداً، أذكر الناس أن سلوفينيا هي رابع بطولة أوروبا في نسختها الأخيرة ومن الفخر أن نصل لهذا المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 8 في العالم وهذا أمر رائع».

وتابع باروندو «روح اللاعبين كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق الفوز، وأؤكد ما قلته قبل اللقاء، أياً كانت النتيجة فالفريق قدم بطولة كبيرة أمام فرق صعبة».

وشدد المدير الفني الإسباني «نحن لا نلعب في دوري أبطال أوروبا ليعتاد اللاعبون على ذلك الضغط والمستوى».