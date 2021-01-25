شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط استدعاء "قيم النواب" للمتجاوزين والتحقيق معهم بعد حسم تشكيل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب تشكيل لجنة القيم، بناء على ترشيح اللجنة العامة، ويترأس اللجنة طبقا للائحة الداخلية، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وتضم فى عضويتها 14 عضوا.

لجنة القيم هى أحدى الأجهزة البرلمانية المختصة بالنظر فى ملفات الأعضاء المخالفين، والذين ثبت تجاوزهم للائحة الداخلية للبرلمان بعد السماع لأقوالهم من قبل مكتب المجلس، وله أن يقر حفظه أو إحالته للجنة المختصة وهى القيم ويأتى "داود"، أول الأعضاء المتجاوزين المحالين أمامها، ونظمت اللائحة ضوابط عمل اللجنة وآليات انعقادها للتحقيق مع المتجاوزين.

وتنص على أن تخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليه.

يذكر ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص فى المادة 28 على ان تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.