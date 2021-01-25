سعر لقاح كورونا في مصر ومن سيتم تطعيمه مجاناً

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية إنه يمكن لجميع المصريين التقدم للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي، وأنه سيتم استيفاء سعر رمزي للقاح، كما سيتم إعطائه لفئتين من المواطنين مجاناً.



وقالت زايد، في تصريح هاتفي لقناة "ONE" الفضائية المصرية، مساء أمس الأحد، أن من لم يتمكن من الدخول والتسجيل على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع لوزارة الصحة، وسيقوم العاملون هناك باللازم لتسجيل اسمه.

وأوضحت أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بـ "مقابل مادي رمزي" وهو 100 جنيه للجرعة الواحدة و200 جنيه للجرعتين كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذا المبلغ ممكن أن يكون أقل.

وأكدت وزيرة الصحة أنه سيتم توفير اللقاح بالمجان للأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، وكذلك لغير القادرين من المواطنين العاديين الذي يقعون تحت بند "تكافل وكرامة" (برنامج مساعدات حكومية).

وأوضحت أن أسماء غير القادرين ستظهر على نظام التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة وذلك بشكل تلقائي بمجرد إدخال الرقم القومي لكل مواطن، نظرا لأن النظام الجديد "مربوط" بـ "تكافل وكرامة".

وأكدت الوزيرة أن الفئات الأولى التي ستحصل على اللقاح، هي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولن يسمح لمن هم دون 18 سنة بتلقي اللقاح، علاوة على منع الحوامل من تناوله.

وذكرت أنه بعد انتهاء الربع الأول من عام 2021 أو أواخر مارس سيتم الإعلان عن توقيت تطعيم المواطنين العاديين، مؤكدة أن هناك 3 لقاحات يتم اعتمادها داخل وزارة الصحة المصرية، وهي لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، ومصل شركة "أسترازينكا"، ولقاح "سبوتنيك V" الروسي.