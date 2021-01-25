تقرير: علاقات قوية تربط جماعة الإخوان الإرهابية وإيران

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

كشف تقرير أن هناك علاقات قوية تربط جماعة الإخوان الإرهابية وإيران، والتى بدأت منذ سنوات، بداية من مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا، وقياداتهم التاريخية أمثال سيد قطب، والتى لهم العديد من الكتابات التى تمدح فيها الجماعة إيران وقيادات الشيعة، الأمر الذى تجدد فى ظل الصراعات التى تقودها إيران ضد دول الخليج، مما دعا إلى خروج قيادات الإرهابية للدفاع بقوة على نظام الملالى وفى هذا الإطار كشف عدد من الخبراء عن التاريخ الأسود والعلاقات التى تربط إيران بالإخوان.



وأكدت التقرير بأن هناك علاقات قوية وتقارب معلن بين جماعة الإخوان والشيعة فى أنحاء العالم، خاصة إيران التى تدعم الجماعة بالسلاح والمال، ولهذا يروج الإخوان للشيعة فى بلاد أهل السنة ويرفعون من شأنهم، فى الوقت الذى يسعون فيه لهدم بلادهم بلاد السنة وحكامها، ويتربص عندهم العداء لبعض دول الخليج ومصر، فى الوقت الذى يدعمون الإخوان فيه مواقف إيران ضد بلاد السنة.

إن لجماعة الإخوان تاريخا أسود فى علاقاتها مع إيران، وليس الأمر وليد اللحظة، فتعد إيران هى الملجأ المتبقى للإخوان فى الفترة المقبلة وبالإضافة إلى تبادل الزيارات والاجتماعات بين قيادات إخوانية وبين الحرس الثورى الإيرانى.

إن دفاع الإخوان على ما تفعله إيران فى المنطقة يؤكد ذلك ويبين مدى العلاقة بين الجماعة الإرهابية والحرس الثورى الإيرانى، فالجماعة لا تقوم بذلك إلا وهناك مصلحة لها، لأنها دائما تبنى ذلك على مصالحها الخاصة وليس مصالح عموم المسلمين، فالإخوان لا تنظر لما تقوم به إيران فى المنطقة من تدمير وتحريض وتخريب وغيره، ورغم ذلك الإ أن العلاقة بينهم قوية.