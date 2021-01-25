شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة السكانية أزمة تلتهم عوائد التنمية..تعرف على جهود الدولة للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية خطورة كبيرة، على التنمية الإقتصادية خاصة وأن هذه المشكلة تلتهم معظم عوائد التنمية، وفى حال عدم وجود خطط للتعامل معها تؤدى الى ما يعرف بالانفجارالسكانى وهو ما تسعى الدولة المصرية لتفاديه ، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال خلال الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، خلال استعراضه محور زيادة الرقعة المعمورة بهدف استيعاب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن هذه النقطة شديدة الأهمية، قائلا "فى الوقت الذى لم تكن هناك رؤية لاستيعاب الزيادات السُكانية المتوقعة، فلم تتحرك الدولة فى هذه الأوقات بالسرعة الكافية نتيجة للظروف التى كانت موجودة، كى تستوعب الاحتياجات المتزايدة للزيادة السكانية، وكانت النتيجة الوضع الذى نعانى منه جميعًا اليوم، وهو الاستيلاء على أراضى الدولة، والنمو العشوائى الذى يحتاج إصلاحه اليوم إلى دفع أضعاف ما كان سيتم دفعه لو كانت تمت تنميته منذ البداية... لذلك كان من الضرورى التحرك بالتوازى، من خلال التركيز على وضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية، والتنفيذ على الأرض كى نسبق هذه الزيادة، فكلما تم التخطيط الجيد، تجنبنا النمو العشوائى "

ونرصد أبرز ما عملت عليه الدولة لزيادة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية، طبقا لكلمة رئيس الوزراء :

- إنشاء 30 مدينة جديدة، ليتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات.

- تم الانتهاء من 22 مدينة بالفعل

- تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء شبكة من الطرق الجديدة وتطوير قائمةبالإضافة إلى 5 آلاف كم.

- تم إنجاز 5 آلاف كم طريق جديدة.

- تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية باستحداث جديدة مثل برنيس وأبو قير .

- طفرة بالموانئ الجوية باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.

- تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضى لاستيعاب احتياجات الأمن الغذائى .

- التحول إلى أنظمة الرى الحديث، للاستفادة من الوفر فى المياه

- تطوير العمران القائم بتحسين جودة الحياة للـ 100 مليون مواطن .

- تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات فى مختلف القطاعات بالمحافظات

- وصلت الاستثمارات فى مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه.

- استفادة أكثر من مليون مواطن بمشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة.

-رفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون م3/يوم إلى أكثر من 30.7 مليون م3/يوم.

- الوصول بنسبة عامة للتغطية تصل إلى 65% فى الصرف الصحى

- تبنى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية بإجمالى 4584 قرية.

- وصلت الاستثمارات بقطاع الكهرباء لتتجاوز 500 مليار جنيه.

- إنشاء جامعة حكومية فى كل محافظة آخرهم 25 جامعه بتكلفة 150 مليار

- إنشاء 80 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة

- تبنى مشروع "سكن كل المصريين" بإضافة "مليون" وحدة جديدة خلال 3 سنوات