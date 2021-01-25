كورونا في 24 ساعة| 674 إصابة وتفاصيل التطعيم.. وهذا سعر اللقاح للقادرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

مستشار الرئيس للصحة: كورونا مستمر في التحور لكن الإصابات تتراجع

الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع

"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا

عوض تاج الدين: الحاصل على لقاح كورونا قد يصاب بالفيروس

اللجنة الطبية للمونديال: 1790 مسحة كورونا لجميع الفرق والمشاركين في البطولة

3 عوامل تحدد شدة الإصابة بكورونا.. تعرف عليها

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم تناول هذا الطعام

سلاح ذو حدين.. هذه العقاقير قد تؤدي إلى تفاقم أو قمع كورونا

تفاصيل بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا.. كل ما قالته وزيرة الصحة

محافظ شمال سيناء يتابع التجهيزات الخاصة بالدفعة الأولى من لقاح كورونا

دبي تعيد جدولة مواعيد تلقي لقاح فايزر بسبب تأخر عملية التسليم

كورونا اليوم: احذر هذه الأدوية.. واتبع هذه الإرشادات قبل أخذ اللقاح

مع بدء حملة التطعيم ضد كورونا.. هل سيتحول متلقي اللقاح إلى ناقلين صامتين للعدوى؟

نداء من وزيرة الصحة لكبار السن.. وزيرة الصحة: "تحيا مصر" يمول شراء لقاحات كورونا

وزيرة الصحة تعلن موعد توفير لقاح كورونا بالمستشفيات

وزيرة الصحة: "ابتداءًا من الغد جميع المستشفيات الحكومية ستتلقى لقاح كورونا"

بالصور والفيديو.. "السكك الحديدية": استمرار تطهير وتعقيم القطارات والمحطات

بعد بدء التطعيم.. عبدالمنعم سليم أول طبيب في مصر يحصل على لقاح كورونا

بعد الإسماعيلية.. وكيل صحة المنوفية يكشف لـ"الخليج 365" موعد توزيع لقاح كورونا

تركيا تسجل 140 وفاة و5277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى العالم: الإصابات تقترب من 99 مليون حالة

وزيرة الصحة: المواطن سيحصل على جرعتين من نفس نوع لقاح كورونا

رئيس "مكافحة كورونا": الآثار الجانبية للقاح بسيطة ونتابع الأطقم الطبية بدقة

وزيرة الصحة: تعاقدنا على 100 مليون جرعة لقاح كورونا لكن لن تصل دفعة واحدة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: الحصول على لقاح كورونا اختياريًا وليس اجباريًا

"اللي ممعهوش فلوس يقول".. وزيرة الصحة: لقاح كورونا للقادرين بـ100 جنيه

الاليزيه: تقارب كبير في وجهات النظر بين ماكرون وبايدن بشأن كورونا والمناخ

إدارة بايدن: ترامب لم يكن لديه خطة للتطعيم ضد كورونا على نطاق واسع

الجزائر تسجل 227 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة في يوم واحد

وفاة أمريكي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا

"تناولت شراب كوفيد السحري".. إصابة وزيرة الصحة السريلانكية بكورونا

إسرائيل تحظر الرحلات الجوية لمنع وصول سلالات كورونا المتحورة إليها

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا