حدث ليلاً| 57 وفاة بكورونا والسيسي يهنئ "منتخب اليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة حتى اليوم.

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السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقع التواصل "فيسبوك" تهنئة الرئيس لمنتخب مصر لكرة اليد، عقب صعوده لدور الثمانية في بطول كأس العالم التي تقام في مصر حاليًا.

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محافظ بورسعيد: إنتاج مصنع إطارات السيارات سيغزو السوق الأفريقي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المنطقة الصناعية ببورسعيد تضم أكثر من 300 منشأة صناعية باستثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه.

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العربية: قصف مدفعي بين السودان وإثيوبيا في أبو طيور الحدودية

أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

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كورونا فى العالم: الإصابات تقترب من 99 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 98 مليونا و986 ألفا و284 حالة، وذلك حتى الساعة 1941 بالتوقيت العالمى الموحد "يو تى سى"، اليومPowered By الأحد الموافق 24 يناير، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وزيرة الصحة: المواطن سيحصل على جرعتين من نفس نوع لقاح كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة عزوف 50% من الأطباء عن حصول لقاح فيروس كورونا.

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البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة إسقاط ديون المزارعين المتعثرين

قال سامي عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن 328 ألف مزارع من المتوقع استفادتهم من المبادرة التي أطلقها البنك لتسوية الديون المتعثرة خاصة لصغار المزارعين.

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"تاخدو الصبح تبقى فل بليل".. أديب يكشف عن دواء لعلاج الكورونا ثمنه 40 ألف جنيه

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الألمان تطوير لقاح لمواجهة فيروس كورونا، يستطيع تغيير المعادلة والقضاء على الفيروس في أيام.

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تقارير: بايدن سيجدد قيود السفر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجديد فرض قيود السفر على معظم غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل، وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية.

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لجنة الانتخابات في البرتغال: إعادة انتخاب الرئيس ريبيلو دي سوزا لولاية ثانية

أعيد انتخاب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بالبلاد، بحسب النتائج الرسمية للجنة الانتخابات.

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فرانس برس: الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا، وفق فرانس برس.

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مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

قالت شبكة abcnews الأمريكية، إن 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، قتلوا في حادث إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.

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بايدن يبحث هاتفيا مع ماكرون قضايا الشرق الأوسط والصين ضمن ملفات أخرى

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة ملفات يوم الأحد، وتعهد الرئيسان بالتنسيق عن كثب بشأن مواجهة تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي العالمي، بحسب بيان للبيت الأبيض.

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