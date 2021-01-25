مصر تسجل 674 إصابة جديدة بكورونا و 57 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 57 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 321 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126 ألفا و 497 شخصا حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 161 الفا و817 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8959 وفاة.