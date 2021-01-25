قمة دولية افتراضية بشأن المناخ تنطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق، اليوم الاثنين، قمة دولية افتراضية بشأن المناخ بمشاركة عدد من قادة العالم.

ومن بين الضيوف المتوقعين جون كيري، الذي سيظهر لأول مرة كمبعوث مناخي للإدارة الأميركية الجديدة.

والقادة الأخرون الذين من المتوقع مشاركتهم في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج.

وتنعقد قمة التكيف مع المناخ بناء على دعوة من الحكومة الهولندية ولكنها ستعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويناقش القادة خلال القمة التي تستمر 24 ساعة الإجراءات العملية للدول للاستعداد للحماية من الجفاف وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات.

وقالت الحكومة الهولندية إنه سيتم خلال القمة تبني خطة عمل مع حلول مناخية عملية.