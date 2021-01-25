بايدن يعتزم تجديد قيود السفر لمكافحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم تجديد فرض قيود السفر على غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل.

وأفاد المسؤول بأنه إلى جانب توسيع قيود السفر، سيفرض البيت الأبيض قيودا على الأشخاص الذين كانوا في جنوب إفريقيا، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قلق العلماء.

وقال البيت الأبيض بالفعل إن الإدارة تخطط لتجديد قيود السفر، التي أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهائها يوم الثلاثاء.

وكتبت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع: "مع تفاقم الجائحة، وظهور المزيد من السلالات المعدية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وأضافت: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة رفع هذه القيود في يناير. وفي الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر الدولي من أجل التخفيف من انتشار كوفيد19-".