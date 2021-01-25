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رئيس المكسيك يكشف إصابته بكورونا.. أعراض خفيفة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، عن إصابته بفيروس .

وكتب لوبيز أوبرادور عبر صفحته على موقع تويتر: "يؤسفني أن أبلغكم أنني أصبت بكوفيد".

وأضاف: "الأعراض خفيفة لكني الآن أخضع للعلاج الطبي. كما هو الحال دائما، أنا متفائل".

وتابع: "سأكون على علم بالشؤون العامة من القصر الوطني. على سبيل المثال، سأتلقى مكالمة غدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ لأن هناك إمكانية أن يرسلوا لنا لقاح سبوتنيك".

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة الآن أكثر من 149 ألفا، وهو رابع أعلى معدل في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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