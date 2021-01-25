خسائر مزدوجة لشركات السياحة التركية

خسائر فادحة تلاحق الشركات العاملة في قطاع السياحة التركي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بخلاف تداعيات كورونا.

وكشف تقرير جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية، أن 35 ألف شركة قد تغلق أبوابها بالقطاع ما يعني تشريد 700 ألف عامل .

التقرير كشف عنه رئيس الجمعية، قايا دميرأر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديكَنْ"،وأشار إلى "احتمالية ارتفاع الخسائر اإلى 47 مليار ليرة بسبب الوضع الحالي"

وطالب دميرأر الحكومة بـ"تطبيق إعفاء الشركات من الضرائب ستة أشهر حال عودة تشغيل هذا القطاع"

وبين أن إسهام ذلك القطاع في الاقتصاد التركي يبلغ 70 مليار ليرة، مشيرًا إلى أن هناك 7 آلاف شركة عاملة في هذا القطاع أعادت هيكلة ديونها لكنها تواجه احتمال العجز عن السداد،بسبب الخسائر المزدوجة ما بين تراجع الطلب بسبب تدهور الاقتصاد وتداعات كورونا.

وفي تصريحات أدلى بها ، وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ببحث مسألة إعادة فتح المطاعم والمقاهي، خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

ولفت أن حكومته لديها "مخاوف بشأن إعادة الفتح وأن أصحاب المطاعم سبق وأن وعدوا بتشديد الإجراءات وهو ما لم يحدث"

ووسط تخبط في القرارات الحكومية، يعيش الاقتصاد التركي واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية.

وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان قد سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

وتظهر البيانات الرسمية، أنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، انخفض متوسط أسعار 98 بندا، ضمن متوسط أسعار 418 سلعة في المؤشر، وظل متوسط أسعار 36 سلعة دون تغيير عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما ارتفع متوسط أسعار 284 سلعة.

ورغم أزمة البلاد المالية، كشفت وسائل إعلام تركية عن اتجاه النظام التركي لتشييد سجون جديدة بميزانية تتجاوز 11 مليار ليرة اعتبارًا من 2021.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، عن مصدر لم تسمه أنه وفق البرنامج الاستثماري لعام 2021 الذي نشرته الرئاسة التركية، فإن المبلغ المرصود لتشييد السجون الجديدة 11.1 مليار ليرة