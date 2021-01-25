محمد الفلاح - حملة يمنية واسعة لتأييد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الإثنين 25 يناير 2021

انطلقت مساء الأحد حملة تغريدات على هي الأكبر في اليمن لتأييد قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.



ودشنت الحملة على موقعي فيسبوك و"تويتر" تحت هشتاج #الحوثي_منظمة_إرهابية #HouthiTerrorismInYemen باللغتين العربية والانجليزية.

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الحملة شارك المئات من الإعلاميين والسياسيين والناشطين والمدونين اليمنيين بتغريدات على الهشتاج تفضح انتهاكات مليشيا الحوثي بحق اليمنيين خلال سنوات الحرب.

وتهدف الحملة إلى إبراز التأييد الكبير من الوسط اليمني لقرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأميركية السوداء للتنظيمات الإرهابية، وفي ذات الوقت إلى مطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء جماعة الحوثيين الإرهابية.

وندد المغردون اليمنيون أيضا بموقف بعض المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد تجاه القرار الأميركي واتهموها باستخدام الأزمة الإنسانية في اليمن كذريعة للتماهي مع إرهاب الحوثيين، كما دعوا إلى عدم السماح للحوثي باستخدام الطعام كسلاح لأن ذلك لن يجدي في تخفيف معاناة اليمنيين.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على ميليشيا الحوثي، وصنفتها منظمة إرهابية، كما أدرجت 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.