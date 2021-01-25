إيتان نائيه.. قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة مؤقتة لدى دولة الإمارات، ووصول القائم بالأعمال، إيتان نائيه، إلى أبوظبي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "افتتحت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي رسمياً، اليوم، بوصول ممثل البعثة إيتان نائيه".



وأضافت: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الكاملة بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع حكومة الإمارات والكيانات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

وأشارت إلى أن "السفارة ستعمل من مكاتب مؤقتة إلى أن يتم العثور على مبنى دائم".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "هذه خطوة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي تم توقيعه في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول، وسلسلة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ ذلك الحين".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي: "أتمنى التوفيق لإيتان نائيه وكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى".

”الخليج 365” تكشف أبرز خبرات إيتان نائيه..

- من مواليد إسرائيل عام 1963

- درس العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب وتخرج منها في 1991

- رجل أعمال سابق، وخدم في الجيش الإسرائيلي

- شغل منصب مساعد مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية، ورئيس مكتب قبرص، ومستشارًا خاصا للشؤون التركية واليونانية

- تم تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى أذربيجان في الفترة 2001-2005

- وفي عام 2013 تولى منصب نائب سفير إسرائيل لدى بريطانيا

- تم تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى تركيا خلال الفترة 2016-2018