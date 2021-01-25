لجنة الانتخابات في البرتغال: إعادة انتخاب الرئيس ريبيلو دي سوزا لولاية ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ):

أعيد انتخاب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بالبلاد، بحسب النتائج الرسمية للجنة الانتخابات.

وأعلنت لجنة الانتخابات أنه بعد فرز 99 % من الأصوات، حصل السياسي المحافظ والصحفي التلفزيوني السابق وأستاذ القانون على 61 % من الأصوات يوم الأحد.

وقبل خمس سنوات، فاز ريبيلو دي سوزا بحوالي 52% من الأصوات.

وتجنب ريبيلو دي سوزا جولة الإعادة التي كانت ستجرى في 14 شباط/فبراير أمام أقرب منافسيه لأنه فاز بأكثر من 50 % من الأصوات.

وبحسب التوقعات، جاءت العضوة السابقة في البرلمان الأوروبي والمرشحة الاشتراكية آنا جوميز في المرتبة الثانية بنسبة 7ر12 %، متقدمة على زعيم الحزب الشعبوي اليميني شيجا! أو(كفاية!)، أندريه فنتورا الذي حصل على 9ر11 %.

وشهدت الانتخابات في البرتغال إقبالا ضعيفا بمشاركة حوالي 40%، وهو ما يرجع إلى جائحة فيروس كورونا، لدرجة أن النسبة كانت أقل من معدل المشاركة القياسي المنخفض البالغ 5ر46 % في الانتخابات الرئاسية في عام 2011.