​​​في اليوم العالمي للتعليم.. نائب الوزير: "ألم الدراسة لحظة وإهمالها ألم يستمر مدى الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

احتفل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باليوم العالمي للتعليم، مضيفًا: "ألم الدراسة لحظة وتنتهي لكن إهمالها ألم يستمر مدي الحياة".

وأضاف حجازي، في بيان له اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة تحتفل في 24 يناير من كل عام باليوم العالمي للتعليم لتأكيد دور التعليم الأساسي في بناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نائب الوزير، أنه فِي هذا الصدد وضعت اليونسكو 1952 شعار المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان منوفية تمثال لثلاث سيدات الوسطى تحمل كتاب لتشير إلى مكافحة الجهل والتي على يمينها تحمل كأس وتعبان شعار الدواء لتشير إلى مكافحة المرض، والتي على يسارها تحمل منتجات زراعية لتشير إلى مكافحة الفقر.

وتابع: "حرصت اليونسكو على وضع تمثال السيدة التي تحمل الكتاب في المنتصف، لأن الجهل يرتبط بالفقر والمرض وبالتالي فأن التعليم الجيد يقضي على أعداء التنمية الفقر والجهل والمرض"، مضيفًا: "رأسمالك علمك وعدوك هو جهلك".