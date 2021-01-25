شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال الأتراك يخشون استيلاء نظام أردوغان على ممتلكاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب أردوغان بترويع قطاع الأعمال في البلاد، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية تركية.

وقال باباجان في تصريحات لموقع (T24) الإخباري إنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رفضوا الكشف عن بياناتهم بقائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، وذلك خوفًا من احتمالية مبادرة السلطات الاستيلاء عليها، وتابع: رجال الأعمال يعتبرون الكشف عن أسمائهم في أي محفل مخاطرة بالنسبة لهم في فترة الفقر الشامل في البلاد.

ولفت باباجان إلى أن رجال الأعمال في تركيا باتوا يخافون، ويقولون «الحكومة قد تصادر ممتلكاتنا في أي لحظة»، مؤكدًا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تفرض على عالم الأعمال رغباتها باستخدام قوة الدولة.

وشدد باباجان على أن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، وأردف قائلًا: «23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)»، مستشهدًا على ذلك بأرقام معهد الإحصاء التركي.وذكر باباجان أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم بدلًا من مبدأ المواطنة.

وتطرّق باباجان إلى المشاكل التي يعاني منها القضاء في تركيا أيضًا، محذرًا المحاكم والقضاة من إصدار قرارات تنتهك حقوق المواطنين.

يُذكر أن الحكومة صادرت أكثر من ألف شركة بقرارات صدرت خلال حالة الطوارئ 2016 - 2018 بدعوى صلة تلك الشركات بحركة الخدمة أو الانقلاب الفاشل في 2016.