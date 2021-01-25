بعد واقعة "ضرب الشرطي".. مغردون: تجسيد لهيبة لبنان المفقودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مقطع مصور يظهر تعرض رجل أمن للضرب استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مؤكدين على أنه تجسيد لهيبة الدولة المفقودة.

ويظهر المقطع المصور، ترجل شخص من سيارته وتوجهه نحو رجل الأمن وضربه بشكل مبرح، فيما كان لافتا وجود عدد من الأشخاص في المكان من دون أن يقدم أي منهم على فعل أي شيء أو الدفاع عن المعتدى عليه.

المشهد الذي تبين أنه وقع في طرابلس (شمال)، أثار حفيظة إعلاميين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رأوا فيه تجسيدا لهيبة الدولة المفقودة أساسا في لبنان، لتعود بعدها قوى الأمن الداخلي وتعلن أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وكتب الإعلامي، إبراهيم دسوقي، على حسابه قائلا: "مؤلم جدا، مشهد ضرب هيبة الدولة في الشارع بهذا الشكل ولا سيما بالنسبة إلى كل من كان يحلم يوما ما بدولة في هذا البلد".

بدوره، وصف الإعلامي سلمان عنداري على حسابه على تويتر، الفيديو بـ "المستفز والمقزز"، مؤكدا "لا بد من محاسبة البلطجي الذي اعتدى على رجل الأمن ومحاسبة المسؤول عنه أيا كان".

من جانبه، علّق الناشط روي طانيوس على الفيديو، قائلا: "رغم كل انتقاداتنا لبعض تصرفات القوى الأمنية لكن هذا المشهد يستفزني ويفترض أن يتم توقيف الشخص الذي قام بالاعتداء على العنصر الأمني كائنا من كان".

وسأل الناشط محمد على حسابه: "حتى لو كان إشكال شخصي.. أليس هناك احترام للزي الأمني؟".

وتعليقا على الواقعة، قالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن ما حدث "إشكال فردي" بمنطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان، بين عنصر أمني، خارج دوام عمله، وأحد الأشخاص القاطنين في الشارع بسبب خلافات شخصية قديمة.

وأشارت إلى أنه "تم فتح تحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف المعتدي".