مقتل مسؤول حكومي بـ"نيران صديقة" جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ٣ أشخاص صوماليين بينهم مسؤول محلي، الإثنين، إثر اشتباكات بين قوات حكومية في مدينة كسمايو بولاية جوبلاند جنوبي البلاد.

وحسب وسائل إعلام صومالية، وقعت مواجهات بين قوات من المخابرات المحلية وقوات تابعة للحرس الرئاسي للولاية في نقطة أمنية إثر محاولة الأخيرة العبور إلى النقطة بالقوة، أودت بحياة مدير ميناء مدينة كسمايو الساحلية، عول علي بري عمر.



وأصدرت ولاية جوبلاند بيانا صحفيا بشأن الحادثة أكدت فيه مقتل المسؤول في تبادل لإطلاق نار بالمدينة.

وأعلنت أن السلطات الأمنية تعمل على إجراء تحقيق شامل بأسباب اغتيال مدير الميناء لمعرفة وكشف ملابسات الحادث.



ولم يتطرق البيان لأي تفاصيل أخرى بشأن الخسائر الأخرى ، وعبرت الولاية عن استيائها بشأن العمل الذي وصفته بغير المسؤول.

وتشهد مدينة كسمايو في الآونة الأخيرة مقتل مسؤولين حكوميين لكن بالهجمات والاغتيالات التي تنفذها مليشيات حركة الشباب الإرهابية وليس بالرصاص الحكومي.