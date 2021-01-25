مقتل 3 جنود سوريين في هجوم لداعش شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 جنود سوريين وأصيب 10 آخرون، الأحد، في هجوم إرهابي شرقي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السورية: "استشهد ثلاثة عسكريين وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل على طريق دير الزور تدمر لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية".



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم، في بيان، نشر على مواقع محسوبة له بمنصات التواصل الاجتماعي.



وسيطر التنظيم عام 2014 على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، قبل أن يمنى بهزيمة في البلدين.



وأعلنت هزيمة التنظيم في سوريا في مارس/آذار عام 2019، لكن خلايا نائمة تستمر في شن هجمات.

وفي الأشهر السابقة، عزز التنظيم هجماته ضد قوات النظام السوري، خاصة في شرق البلاد عند الحدود مع العراق.

وبعد سلسلة كمائن استهدفت حافلات هذا الشهر، شنت القوات السورية بدعم روسية حملة في 16 يناير/كانون الثاني لتأمين طرق رئيسية شرق البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 130 غارة جوية منذ انطلاق الحملة مستهدفة مناطق انتشار التنظيم في باديتي حمص ودير الزور.