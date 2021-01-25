عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح تشكل وفدها لحوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت حركة فتح الفلسطينية تشكيل وفدها لحوار الفصائل الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل.



كما قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة.

وبحثت اللجنة المركزية في اجتماع عقدته، مساء الأحد، في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات الفلسطينية التي ستجري في وقت لاحق هذا العام.

وكان عباس دعا في مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/ايار ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.

وحالت السيطرة العسكرية لحركة "حماس" منتصف العام 2007 دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن القاهرة ستستضيف في الأسبوع الأول من فبراير/شباط المقبل حوارا بين الفصائل الفلسطينية حول آليات إنجاح الانتخابات القادمة.

وأشار المسؤولون إلى أن الحوار سيبحث محكمة الانتخابات وأمن الانتخابات وخلق الأجواء المطلوبة لإنجاح الانتخابات بما فيها وقف الحملات الإعلامية.

وقالت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيان، إنها "رحبت بإعلان الرئيس محمود عباس عن المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية".

وأضافت: "إن هذا القرار يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع".

ورحبت اللجنة المركزية "بالجهود الكبيرة التي بذلها الأشقاء العرب فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر للوصول إلى الانتخابات".

وقالت: "قررت اللجنة تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستعقد في مصر الشقيقة بداية شهر فبراير/شباط القادم".

وأضافت: "كما قررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة".