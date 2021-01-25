شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. الشرطة تشتبك مع محتجين ضد أول حظر تجول منذ الحرب العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحولت مظاهرات رافضة لحظر التجول في هولندا أمس (الأحد) إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب، ما اضطر الشرطة للاستعانة بخرطوم مياه ونشر كلاب مدربة في ساحة بوسط أمستردام، وفقاً لتلفزيون «إن أو إس» العام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق المواجهات العنيفة بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال نهب للمحلات التجارية.

كما أضرم محتجون النيران في أحد المواقع المخصصة لإجراء اختبارات فايروس كورونا والقاء ألعاب نارية صوب الشرطة في مدينة أورك شمال شرقي أمستردام.

ولجأت هولندا أمس الأول (السبت) إلى تطبيق أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية في إطار تصديها لوباء كوفيد-19 حيث منعت المواطنين من مغادرة منازلهم اعتبارا من الساعة 21.00 (20.00 ت غ) حتى الساعة 4.30 (3.30 ت غ) على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من فبراير. وسيغرم أي مخالف 95 يورو، وفق ما أعلنت الحكومة. واستثنت الحكومة الأفراد العائدين من جنازات أو أولئك المضطرين إلى القيام بعملهم، شرط أن يبرزوا إذنا خاصا بالتنقل.

وعزا رئيس الوزراء مارك هذا القرار إلى وجود السلالة البريطانية المتحورة (من فايروس كورونا) في بلاده.