شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنفذ خطة صيانة لكاميرات المراقبة بالمدارس الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع الخدمات المساندة، إدارة تقنية المعلومات، على تنفيذ خطة صيانة لكاميرات المراقبة في المدارس الحكومية بدبي، والإمارات الشمالية، وبعض مدارس أبوظبي (72 مدرسة).

وأفادت الوزارة في تعميم لها يخاطب مديري المدارس ورياض الأطفال، بأن مشروع كاميرات المراقبة في المدارس الحكومية، بما فيه من صيانة، أو استبدال التالف، من اختصاص إدارة المنشآت، وينبغي على جميع المدارس المستهدفة، فتح طلب على نظام CAFM من خلال إحدى القنوات المتوفرة منها البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على 80051115.

من ناحية أخرى، وجهت الوزارة في تعميم صادر من قطاع الرعاية والأنشطة، إدارة تطوير مهارات الطلبة، بتسجيل الطلبة الراغبين في المشاركة ببرنامج مبتكري التكنولوجيا TIP لمدارس إمارة رأس الخيمة، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لطلبة المرحلة الثانوية.

وشددت في تعميم لها على مديري المدارس في إمارة رأس الخيمة أو ما ينوب عنهم التسجيل في الرابط https://forms.gle/wXEMaKriJB4kAAaTA لحضور اللقاء التعريفي للبرنامج، والوقوف على تفاصيل المشاركة، وآليات وإجراءات التسجيل.