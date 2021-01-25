شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الزري: إنجازات فارقة في التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن إمارة الشارقة خطت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خطوات ثابتة شكلت علامة فارقة، ونقطة تحول شاملة للتنمية في الإمارة، حيث قاد خلالها سموه الحركة العلمية والثقافية لتصل إلى الوطن العربي في كل حقول المعرفة وبحكمته وجّه دفة العمل الحكومي بكل ثقة واقتدار.

وقال الشامسي: إن يوم 25 من يناير، مناسبة مهمة في تاريخ دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، نستذكر خلالها إنجازات القائد اللامحدودة.

(وام)