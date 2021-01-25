شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خلف: حاكم ومؤرخ ومثقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «نجدد التزامنا برؤية حكيمة أثبتت طوال 49 عاماً أن ما تستند عليه ليس تجربة في قيادة إمارة وتحقيق تطلعاتها وحسب، وإنما هي منهج متكامل للفرد والمجموعة والدولة، فما قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمكن السير على منهجه لنجاح تجربة أي فرد أو مؤسسة أو دولة على كافة المستويات، فهو الحاكم، والمؤرخ، والمثقف، والأب، والمعلم، الذي علمنا أن قيمة الفرد في بلاده تبدأ من التزامه بوطنيته ومعرفته بتاريخه والعمل كل يوم لصناعة مستقبله».