شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حميد: نجاحات غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن ما وصلت إليه إمارة الشارقة هو نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورعايته وإصراره على تلمس احتياجات الجمهور، ومتابعة قضاياه وهمومه على مدى خمسة عقود من الزمن، ونتيجة حرص سموه على سكان الإمارة، وتوجيهاته للمؤسسات بالاعتناء بهم.

وقال: «نبارك لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ذكرى مرور 49 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم، كما نبارك للشارقة ولأنفسنا الإنجازات الكبيرة والنجاحات غير المسبوقة».