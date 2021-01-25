شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العامري:49 عاماً من المنجزات والرفاه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجّه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بالتهنئة والمباركة لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 49 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه السنوات لا تحسب بالأرقام؛ بل تقاس بالمنجزات، فهي 49 عاماً من الرفاه، والعز، تحقق على أرض الشارقة بفضل رؤية سموه التي جعلت من الإمارة وجهة للعائلة، ومنارة للعلم والمعرفة.

وتابع: «إن المؤسسات الثقافية، والمكتبات، والصروح، وجمعيات ومراكز الاهتمام بالأسرة والطفل تشكل هوية الإمارة أمام العالم، وضع دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق هدف واحد، يتجلى في بناء الإنسان».