اخبار العالم

خالد المدفع: مسيرة سياحية مميّزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد المدفع: مسيرة سياحية مميّزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بوافر التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بمناسبة الذكرى ال49 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، التي مرّ فيها القطاع السياحي بمسيرة تنموية مميّزة؛ بفضل قيادته الرشيدة؛ واهتمام سموّه اللامحدود بجعل إمارة الشارقة وجهة سياحية وتنوية مميّزة. 
وأضاف: لقد شهد القطاع السياحي، مؤخراً، نهضة واسعة؛ بافتتاح مجموعة كبيرة من المشاريع والوجهات السياحية المميزة، وخطط تطوير الطرق والبنى التحتية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنشآت الفندقية وتجارب الإقامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا