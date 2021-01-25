شكرا لقرائتكم خبر عن خالد المدفع: مسيرة سياحية مميّزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بوافر التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ بمناسبة الذكرى ال49 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، التي مرّ فيها القطاع السياحي بمسيرة تنموية مميّزة؛ بفضل قيادته الرشيدة؛ واهتمام سموّه اللامحدود بجعل إمارة الشارقة وجهة سياحية وتنوية مميّزة.

وأضاف: لقد شهد القطاع السياحي، مؤخراً، نهضة واسعة؛ بافتتاح مجموعة كبيرة من المشاريع والوجهات السياحية المميزة، وخطط تطوير الطرق والبنى التحتية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنشآت الفندقية وتجارب الإقامة.