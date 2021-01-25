شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: الشباب يعيش عصره الذهبى.. وهذه مصر التى نحلم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الشباب يعيش حاليا فى العصر الذهبى، لأن ما يحدث الآن ظاهرة كان يحلم بها فيما يتعلق بتمكين الشباب بالدولة المصرية.

أضافت غادة على، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" من تقديم ريهام إبراهيم، عبر قناة CBC: "الحلم أصبح واقع بحيث يتم تمكين الشباب حاليا فى كل المؤسسات، هناك شباب كُثر فى مجلسي الشيوخ والنواب، ونحن نشعر بالمسئولية فى مصر الحالية التى كنا نحلم بها".

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الشباب المصرى اختار الوطن، لذلك تم تأهيله وتدريبه على القيادة، واعتلاء المناصب فى كثيرا من مؤسسات الدولة المصرية.