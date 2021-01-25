وسائل إعلام تتوقع إعادة انتخاب رئيس البرتغال ريبيلو دي سوزا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ):

توقعت وسائل إعلام في البرتغال إعادة انتخاب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بالبلاد.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته محطة "آر تي بي" التليفزيونية الحكومية، التي ينظر إليها بأنها تتمتع بمصداقية كبيرة، إن السياسي المحافظ 72 عاما وأستاذ القانون والصحفي التليفزيوني السابق، حصل على ما بين 57 إلى 62 بالمئة من أصوات الناخبين اليوم الأحد.

ونشرت محطات تليفزيونية ووسائل إعلام أخرى أرقاما مشابهة بعد فترة وجيزة من إغلاق آخر مراكز اقتراع.

ويتعين على ريبيلو دي سوزا، كي يتجنب خوض جولة إعادة في 14 فبراير، أن يفوز بأغلبية مطلقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج رسمية معبرة مساء يوم غد الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رؤساء البرتغال عادة ما يتولون السلطة لفترتين، وكانت آخر جولة إعادة قد جرت في عام 1986.

ويتولى رئيس الوزراء وحكومته وضع السياسات، بينما يعتبر الرئيس بالأساس رئيسا شرفيا، ومع ذلك، له السلطة في اختيار رئيس الوزراء وحل البرلمان.