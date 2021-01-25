19جثة متفحمة في المكسيك

وقالت نيابة ولاية تاماوليباس «شمال» إن الشرطة عثرت على «مركبتين متفحمتين ورفات بشري» على طريق ريفي بالقرب من بلدة كامارجو.
وأضافت أنه كانت هناك جثتان على المقعدين الأماميين لشاحنة صغيرة وجثتين أخريين في الخارج، و15 جثة في الخلف.
وتفيد العناصر الأولية للتحقيق أن الضحايا قتلوا بأسلحة نارية أولا ثم أحرقت جثثهم. لكن لم يعثر على عبوات الرصاص الفارغة ما يشير إلى أنهم قد يكونون قتلوا في مكان آخر.
وأوضح مصدر في النيابة طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات التشريح جارية لكن تحديد الهويات معقد بسبب حالة الجثث.
وتقع كامارجو التي يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة، على حدود المكسيك مع ولاية تكساس الأمريكية وهي قريبة من ولاية نويفو ليون المكسيكية.
وقالت النيابة إنها اتصلت بسلطات نويفو ليون لإجراء التحقيق.
وكامارجو مجاورة أيضا لميجيل أليمان، التي تضم عشرين ألف نسمة ومتاخمة لمدينة روما الأمريكية في ولاية تكساس.
وكان عثر في يناير 2019 على 24 جثة بينها 15 متفحمة في ميجيل أليمان بعد اشتباكات بين مجموعات إجرامية.
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