واشنطن متهمة في تظاهرة نافالني

اتّهم الكرملين الولايات المتحدة «بالتدخل» في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيرا للرعايا الأمريكيين من التوجه إلى أماكن التظاهرات في البلاد.

وكانت السفارة الأمريكية دعت على موقعها الإلكتروني الرعايا الأمريكيين إلى عدم التوجه إلى هذه التجمعات مع تحديد مواقعها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات لقناة «روسيا 1» إن المنشورات تشكل دعما مباشرا لانتهاك قانون الاتحاد الروسي من خلال دعم الأعمال غير المصرح بها.

وتابع بيسكوف أنه لو تصرفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها خلال الاضطرابات التي شهدتها الأراضي الأميركية «لكان ذلك قد تسبب بالتأكيد في نوع من عدم الارتياح في واشنطن».

ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان إعلان السفارة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء إدارتها لـ «محادثة جدية».