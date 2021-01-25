«يونيسيف»: نصف أطفال سوريا بلا تعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم.

وقالت المنظمة، في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي: إن «الأطفال في سوريا يواصلون دفع ثمن الحرب التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور 10 سنوات على بدئها».

وأوضح البيان أنه يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريباً من الفتيات، ومن المرجح أن يكون هذا العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير جائحة «كورونا».

وأضاف أن «نظام التعليم في سوريا يعاني الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال».

وبحسب البيان، فإن الجائحة أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا، ولم تعُد واحدة من كل 3 مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام؛ لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية».

وأوضح أن «الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدارس، يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية». ودعا البيان: «أولئك الذين يتقاتلون إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية وطواقم قطاع التعليم في جميع أنحاء سوريا».

وقال إن «الأمم المتحدة تؤكد وقوع حوالي 700 هجوم على منشآت التعليم وطواقم التعليم في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال»، مضيفاً أنه «تم تأكيد 52 هجوماً في العام الماضي».

وأشار إلى أنه «بينما تستمر الحرب، يبقى التعليم هو منارة الأمل بالنسبة لملايين الأطفال، إنه حق ينبغي صيانته والمثابرة عليه».

ووفقاً للبيان، فإن المنظمة «تواصل تقديم الدعم من خلال شبكة واسعة من الشركاء، لكن الأموال آخذة في النفاد، وقطاع التعليم يعاني نقصاً مزمناً في التمويل».