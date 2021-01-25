تونس.. مطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان

ابوظبي - سيف اليزيد - ساسي جبيل (تونس)

عاشت مناطق تونسية عدة على وقع احتجاجات ليلية في موجة جديدة، المختلف فيها هو رفعها شعارات للتنديد بجماعة «الإخوان» ممثلين في حركة «النهضة» التي أحكمت السيطرة على السلطة وقادت البلاد إلى ما هي عليه من أزمات على المستويات كافة.

وعاد الهدوء إلى مدينة سيدي بوزيد، صباح أمس، بعد ليلة من المواجهات بين عددٍ من الشباب وقوات الأمن في عددٍ من الشوارع الرئيسية للمدينة.

وعمد المحتجون إلى رشق السيارات الأمنية بالحجارة وإشعال الإطارات وسط الطرق وبين الأحياء السكنية مما استوجب تدخل قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس: «مطالب الشعب قابلة للتحقيق عبر الآليات الدستورية والقانونية؛ لذا فإن كتلة الحزب الدستوري الحر وتجدد مطالبتها لبقية الكتل البرلمانية والنواب للإمضاء على عريضة سحب الثقة من الغنوشي وإبعاده عن كرسي رئاسة البرلمان». وأضافت موسى أنها عرضت لائحة لوم ضد الحكومة ودعت القوى المدنية للاتفاق حول تركيبة حكومية تقطع مع «الإسلام السياسي»، وتحمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يستجيب لتطلعات الشعب.