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أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وكالات)
 
كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس، رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إنه صدر «أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم».
وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيساً للوزراء للمرة الأولى في ديسمبر 2019.
وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسمياً باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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