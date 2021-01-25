الكرملين: روسيا مستعدة للحوار شريطة توافر رغبة أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (رويترز)



عبّر متحدث باسم الكرملين، أمس، عن استعداد روسيا للحوار مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في لقاء يتوقع أن تُبحث فيه الخلافات، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرد بالمثل على استعداد الولايات المتحدة للحوار.

وشهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، حيث يختلف الطرفان حول قضايا عدة، من أبرزها الدور الروسي في أوكرانيا، والادعاءات بتدخل موسكو في الانتخابات الأميركية، الأمر الذي تنفيه بدورها. ونقلت وكالة انترفاكس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، في حديث تلفزيوني: «بالطبع، نعول على النجاح في إقامة حوار». وأضاف بيسكوف: «سيكون ذلك هو الحوار الذي سيجري التطرق فيه إلى الخلافات على نطاق أوسع، ألا وهي نقاط الخلاف، لكن وفي الوقت نفسه، فإن الحوار يمثل إمكانية إيجاد بعض النوايا العقلانية، تلك الأجزاء الدقيقة التي تتقارب عندها علاقاتنا».

وتابع: «وإذا ما كانت الإدارة الأميركية الحالية مستعدة لنهج كهذا، فليس لديّ شك في أن رئيسنا سيكون متجاوباً من جانبه».