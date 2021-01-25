5 تهم لأميركي هدد بقتل نائبة في الكونجرس

ابوظبي - سيف اليزيد - تكساس (رويترز)

كشفت وزارة العدل الأميركية عن توجيه اتهامات قبل أيام لرجل من ولاية تكساس أفادت تقارير بأنه اقتحم مبنى الكونجرس في السادس من يناير، وهدد على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. وطالب ممثلو الادعاء أحد القضاة بإبقاء جاريت ميلر قيد الاحتجاز لحين مثوله أمام محكمة.

وكشف المدعون عن توجيه خمس تهم جنائية لميلر، يوم الأربعاء الماضي، أمام محكمة مقاطعة كولومبيا، منها تهديدات بالقتل.

وضم ملف القضية صوراً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُتهم ميلر بكتابتها، ويعلن فيها على ما يبدو شروعه في رحلة إلى مبنى الكونجرس، وتهديده بقتل أوكاسيو كورتيز، إضافة إلى أحد أفراد شرطة الكونجرس.