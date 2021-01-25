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مدير “البسيج” يرد على المشككين في حقيقة تفكيك الخلايا الإرهابية بالمغرب

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - رد الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مساء الأحد، على التعليقات المشككة في حقيقة الخلايا الإرهابية التي يفككها عناصر “البسيج”، والتي تطفو على مواقع التواصل الإجتماعي بين الفينة والأخرى، إذ يصفها البعض ب”المسرحية”.

ورد الشرقاوي على هؤلاء بالقول:”عليهم الحضور لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، ويستمعون إلى مايقولونه؛ فهم يعترفون بكل شيء..”.

وأوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال حديثه، في البرنامج التلفزي، “مع رمضاني”، على القناة الثانية، قبل قليل، أن “الأجهزة الأمنية لا تهتم بالقيل والقال”، فبحسبه، فإن جميع الأجهزة، تشتغل بطريقة احترافية وقانونية، مشيرا إلى تعاون بعض المواطنين والإعلام لمحاربة جريمة الإرهاب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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