خبراء بريطانيون يطالبون بتقليص المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

جدة - عبدالحي حسين - كشف خبراء بريطانيون عن خطأ فيما يتعلق بطول المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ورأى خبراء في الشؤون الصحية البريطانية، أنه لا بد من إعادة النظر في المدة الفاصلة بين الجرعتين، وخفضها من 12 أسبوعًا، وهي المدة التي تتبعها بريطانيا في الوقت الحالي، إلى 6 أسابيع.

وأكد رئيس الجمعية الطبية البريطانية، شاند ناجبول، أن اقتصار المدة الفاصلة على 6 أسابيع من شأنه أن يضمن تلقيح عدد كبير من الناس، كما أنه سيكون أكثر انسجامًا مع ما تقوم به دول أخرى.

يُذكر أن الشركة الأمريكية المنتجة للقاح، بالتعاون مع شريكتها الألمانية “بيونتيك”، قد حددت 21 يومًا للمدة الفاصلة بين جرعتي اللقاح.

