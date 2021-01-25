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الشرطة الهولندية تستخدم الغاز المسيل للدموع والخيول والمياه لفض المظاهرات ضد حظر التجوال-فيديو

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - عاشت العاصمة الهولندية، امستردام، وأيندهوفن بجنوبي البلاد، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة، من طرف بعض الهولنديين الرافضين لحظر التجول الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي وباء كوفيد- 19.

واندلعت مواجهات بين المحتجون الذين ينتمون إلى أنصار حركة بيغدا المناهضة للإسلام، وحركات أخرى يمينية، والشرطة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية والسلطات المحلية.

وذكر تلفزيون «إن أو إس» العام، أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلاباً مدربة في ساحة بوسط أمستردام؛ حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص. وفي أيندهوفن بجنوبي البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد ضم المئات، بحسب قناة تلفزيونية محلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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