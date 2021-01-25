خبير في الأمراض المعدية: من المرجح المصادقة على لقاح آخر قريبا ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - في خبر سار، أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنطوني فاوتشي، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تعمل شركة “جونسون آند جونسون” على تطويره ستتم المصادقة عليه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.

وقال فاوتشي في مقابلة مع قناة “MSNBC” الأميركية أمس السبت: “سأكون متفاجئاً إن استغرق الأمر أكثر من أسبوعين من الآن ليتم تحليل البيانات وصنع القرار”.

كما أضاف: “سننظر في البيانات ونحدد ما إذا كانت جاهزة لإعطائها للعامة، ليتمكنوا من الذهاب إلى إدارة الغذاء والدواء ليسألوا ما إذا كانوا قادرين على الحصول على ترخيص استخدام طارئ”.

يشار إلى أن لقاح جونسون آند جونسون يتميز عن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” بأنه مكون من جرعة واحدة، بينما تحتاج اللقاحات الأخرى إلى جرعتين بفاصل زمني يصل إلى ستة أسابيع. وتتوقع جونسون آند جونسون أن تكون قادرة على طرح 100 مليون جرعة من لقاحها بحلول أبريل القادم.

