محمد الفلاح - تزايد وتيرة أعمال العنف في مدن غرب ليبيا

الإثنين 25 يناير 2021

تشهد غالبية مدن الغرب الليبي، مثل: صبراتة، وترهونة، والعجيلات، وورشفانة، تزايدًا في وتيرة أعمال العنف المسلحة، وعمليات قطع الطرق، والاعتداء على كبار السن، والنساء، والأطفال.



وحمّل المجلس البلدي في مدينة صبراتة، في بيان، الأحد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مسؤولية ما آلت إليه الأمور في المدينة من فوضى وانفلات أمني، بعد سيطرة قوات الوفاق عليها، واصفًا تلك الاعتداءات بـ“أعمال الترويع المستمرة“.

وأشار المجلس في بيانه، إلى أن انتشار العصابات المسلحة جعل من عمليات الخطف والابتزاز واقعًا يحدث بصورة شبه يومية، حيثُ أصبح المواطنون في المدينة لا يأمنون على حياتهم وأرزاقهم.

وأوضح المجلس أن الميليشيات اختطفت، الأحد، مواطنين اثنين، هما: محمد مفتاح أبو صبيع، ومصطفى مفتاح أبو صبيع، بعدما مداهمة لمنزليهما، لافتًا إلى أن الاتصال فُقد بهما، ولا يعرف ذووهما أو السلطات الأمنية مصيرهما، كما استنكر صمت الجهات الأمنية والرسمية في المدينة تجاه الأمر.