شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وماكرون يتفقان على التنسيق الوثيق لمواجهة كورونا وتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أمس اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن خلال شراكة الناتو والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

كما جرى الاتفاق على التنسيق الوثيق بين البلدين من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وفيروس كوفيد-19، والانتعاش الاقتصادي العالمي، إلى جانب الاتفاق على العمل بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة.