شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الشؤون الخارجية التونسي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي، أمس، بفيروس كورونا

وأعلن الوزير عن إصابته في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر قائلا:

"أثبتت التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وتابع: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاحات لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة".