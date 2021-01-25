اخبار العالم

إصابة وزير الشؤون الخارجية التونسي بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الشؤون الخارجية التونسي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي، أمس، بفيروس .

وأعلن الوزير عن إصابته في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر قائلا:

"أثبتت التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وتابع: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاحات لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا