شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإعادة انتخاب رئيس البرتغال ريبيلو دي سوزا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت وسائل إعلام في البرتغال إعادة انتخاب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بالبلاد.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته محطة "آر تي بي" التليفزيونية الحكومية، التي ينظر إليها بأنها تتمتع بمصداقية كبيرة، إن السياسي المحافظ 72 عاما، وأستاذ القانون والصحفي التليفزيوني السابق، حصل على ما بين 57 إلى 62 بالمائة من أصوات الناخبين أمس الأحد. ونشرت محطات تليفزيونية ووسائل إعلام أخرى أرقاما مشابهة بعد فترة وجيزة من إغلاق آخر مراكز اقتراع.

ويتعين على ريبيلو دي سوزا، كي يتجنب خوض جولة إعادة في 14 فبراير، أن يفوز بأغلبية مطلقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج رسمية معبرة مساء اليوم الاثنين.