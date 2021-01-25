مسلحون يقتلون 6 جنود ماليين في هجومين منسقين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الكولونيل سليمان ديمبيلي، المتحدث باسم الجيش في مالي، إن مسلحين قتلوا 6 جنود على الأقل وأصابوا 18 آخرين في هجومين منسقين في وسط البلاد صباح اليوم الأحد.

وأضاف أن الهجومين وقعا حوالي الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش في قريتي بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي، ما أدى إلى اشتباك بين المسلحين والجيش، مشيرا إلى مقتل نحو 30 من المهاجمين.

وتتمركز جماعات متطرفة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي، وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.

واستخدم المتشددون تلك المناطق نقطة انطلاق لشن هجمات عبر النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونشر الآلاف من جنود القوات الدولية فيها.

وقُتل 4 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصيب خمسة في وسط مالي هذا الشهر بعد أن تعرضت قافلة لانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار.