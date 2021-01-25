وعد الديمقراطيين بـ"الشيوخ": محاكمة ترامب "عادلة وسريعة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وعد الديمقراطيين بـالشيوخ: محاكمة ترامب عادلة وسريعة

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

تعهد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية بالمجلس.



وقال الديمقراطي شومر، في مؤتمر صحفي بنيويورك، الأحد: "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا".

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن "لدينا الكثير لنفعله غيرها".

ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني وما أعقبه من اقتحامهم مبنى الكونجرس في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى.

وفي المقابل، يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي.